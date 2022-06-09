С 8 июня штрафы для виновников лесных пожаров выросли в десять раз
В России с 8 июня ужесточили административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Штрафы для граждан в среднем увеличились в десять раз. В отношение должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штрафы увеличены минимум в два раза.
Так, со вчерашнего дня административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет:
- для граждан от 15 до 30 тысяч рублей (было от 3 до 4 тысяч);
- для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 15 до 20 тысяч);
- для юрлиц - от 300 до 400 тысяч (было от 150 до 200 тысяч).
Также выросли штрафы за выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки, в том числе на участках, не отделённых противопожарной полосой от деревьев. Гражданам грозит взыскание 30-40 тысяч рублей вместо прежних трех-четырех тысяч. Должностным лицам — 30-50 тысяч вместо прежних 15-20 тысяч. Юридическим лицам — 300-500 тысяч вместо 150-250 тысяч рублей.
8 июня в Бурятии составлены первые протоколы, по которым нарушителей ждут новые повышенные штрафы.
- Сотрудниками полиции и работниками республиканского агентства лесного хозяйства за нарушение требований пожарной безопасности составлен 21 протокол об административном правонарушении, предусмотренной статьёй 8.32 КоАП РФ, 10 протоколов по статье 20.4 КоАП РФ, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии выписали первые повышенные штрафы за поджоги травы
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С 8 июня штрафы для виновников лесных пожаров выросли в десять раз
В микрорайоне проверят весь жилой массив в поисках собак на самовыгуле
Бямбажав Борхуу был талантлив не только как артист, но и как педагог-постановщик цирковых номеров и режиссер шоу-программ
Всего 9% заявили, что наличие подушек для них не имеет значения
Самолёты отправляются с полной загрузкой
Последний пожар был 6 июня
Долг по зарплате составил 30 млн рублей
Вопрос решался через суд
На территории Донбасса работают 500 добровольцев
По закону мужчина не имеет права на охоту
Соревнования начнутся в 10:00
В нём примут участие солисты театров России, Беларуси и Сербии
Местами кратковременные дожди, грозы
Общество, 08.06.2022
В Улан-Удэ откроется выставка «С любовь к природе»
Общество, 08.06.2022
Побороться за кубки приедут спортсмены из Монголии