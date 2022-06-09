В Бурятии выписали первые повышенные штрафы за поджоги травы

С 8 июня штрафы для виновников лесных пожаров выросли в десять раз



В России с 8 июня ужесточили административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Штрафы для граждан в среднем увеличились в десять раз. В отношение должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штрафы увеличены минимум в два раза.



Так, со вчерашнего дня административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет:



- для граждан от 15 до 30 тысяч рублей (было от 3 до 4 тысяч);

- для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 15 до 20 тысяч);

- для юрлиц - от 300 до 400 тысяч (было от 150 до 200 тысяч).



Также выросли штрафы за выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки, в том числе на участках, не отделённых противопожарной полосой от деревьев. Гражданам грозит взыскание 30-40 тысяч рублей вместо прежних трех-четырех тысяч. Должностным лицам — 30-50 тысяч вместо прежних 15-20 тысяч. Юридическим лицам — 300-500 тысяч вместо 150-250 тысяч рублей.



8 июня в Бурятии составлены первые протоколы, по которым нарушителей ждут новые повышенные штрафы.



- Сотрудниками полиции и работниками республиканского агентства лесного хозяйства за нарушение требований пожарной безопасности составлен 21 протокол об административном правонарушении, предусмотренной статьёй 8.32 КоАП РФ, 10 протоколов по статье 20.4 КоАП РФ, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





