Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул

Они проведут исследования экосистемы озера и близлежащей местности



Научный семинар, посвящённый вопросам сотрудничества учёных России и Монголии в области совместных исследований экосистемы озера Хубсугул и Прихубсугулья, изучения влияния гидротехнических сооружений на реки Эгийн-гол, Селенга и озеро Байкал, состоялся в посёлке Ханх в Монголии. Инициаторами мероприятия выступили научные организации академии наук Монголии, Сибирского отделения РАН и Иркутский национальный исследовательский технический университет. В работе семинара принял участие лётчик-космонавт, герой Монголии и Советского Союза Ж. Гуррагчаа.



Озеро Хубсугул, расположенное у подножия хребтов Баян-Зу, Хийн-Нууру и Мунку-Сардык, является частью Байкальского рифта. По гидрологическому режиму и минеральному составу воды Хубсугул очень похож на Байкал, поэтому его часто называют «младшим братом Байкала».



По общему мнению учёных, технологии, отработанные на Байкале, можно использовать на Хубсугуле. Здесь может быть успешно применён опыт выполнения комплексного обследования озера специалистами различных направлений. Глубины Хубсугула позволяют выполнить измерения и построить подробную цифровую модель рельефа дна всего озера и его прибрежной части, которую можно использовать для мониторинга состояния водоёма и его природных ресурсов. С этой целью учёные двух стран договорились создать совместную научную группу по цифровому мониторингу озера.



- В посёлке Ханх располагается научная стационарная база института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН. По мнению исследователей, Хубсугул является перспективным объектом для изучения геологической истории Внутренней Азии. Осадочные бассейны Байкальской рифтовой зоны, отражающие циклические колебания климата, вызванные периодической сменой орбитальных параметров Земли, являются надёжной стратиграфической и возрастной основой для региональных реконструкций климата, - сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



По мнению ректора ИрНИТУ Михаила Корнякова, научный стационар института геохимии СО РАН в районе озера Хубсугул вполне может стать основой для учебного полигона по повышению исследовательских компетенций российских и монгольских студентов, аспирантов. Также его можно развивать как базу студенческих практик и научных семинаров.



- Природные, геологические и геокриологические условия прилегающей территории озера Хубсугул очень близки к прибайкальским, что открывает большие возможности для проведения совместных трансграничных и междисциплинарных исследований водных объектов, процессов на глобальном и локальном уровнях, влияющих на их современное состояние, - отметил Михаил Корняков.



В развитии научного стационара со стороны ИрНИТУ особую заинтересованность проявляет Сибирская школа геонаук, которая осуществляет комплексные геологопоисковые работы на труднодоступных территориях РФ. Выступая перед монгольскими коллегами, научный руководитель Сибирской школы геонаук Александр Паршин подчеркнул, что для его подразделения одним из наиболее актуальных научных направлений является оценка современного состояния необычных геосистем, к которым относится Хубсугул и территория Прихубсугулья.



- Мы разрабатываем универсальную методологию проведения геоэкологических исследований, которая включает, в том числе, изучение безопасных пределов воздействий на эндемичные организмы. Чтобы сохранить уникальные особенности территории Хубсугула для потомков, а также и для устойчивости экосистемы Байкала, должны быть разработаны научно обоснованные механизмы геоэкологического контроля. Включение монгольских объектов позволит расширить наши исследования и улучшить разрабатываемую методологию, что принесёт пользу геосистеме озера и всей территории Прихубсугулья. Также нам интересно попробовать свой опыт, технологии и кадровые возможности для изучения минерально-сырьевой базы Монголии, - заявил Александр Паршин.

