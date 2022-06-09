Заявки принимаются до 1 июля
В Забайкальском крае объявлен конкурс на лучший проект памятника всемирно известному джазмену Олегу Лундстрему в Чите. Положение о конкурсе опубликовано на официальном сайте министерства культуры региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: [email protected], с темой письма «Памятник О.Л. Лундстрему» или по адресу: г. Чита, ул. Бутина 51, ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема» в рабочие дни с 8:45 до 18:00.
Авторы лучших проектов получат дипломы участников. Победитель будет награждён ценным подарком.
Ранее жители региона народным голосованием, которое проходило на портале «Госуслуги» определили будущее место установки скульптуры вблизи Забайкальской краевой филармонии им. О.Л. Лундстрема.
Напомним, что в 2022 году отмечается столетие российского джаза. В Забайкалье центральным событием празднования станет открытый фестиваль памяти джазмена Олега Лундстрема, который пройдёт в сентябре.
Объявлен конкурс проектов памятника джазмену в Чите
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