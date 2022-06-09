Сотрудники ЗАГС назвали самые редкие и самые частые имена новорождённых
С начала года на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС зарегистрировано 10161 рождение: из них мальчиков – 5274, девочек – 4887, 110 двоен и 2 тройни.
Первая тройка популярных имён мальчиков в регионе не меняется уже несколько лет: Артём (238), Александр (211), Михаил (203). Далее следуют имена Матвей (165), Максим (156), Дмитрий (153), Тимофей (151), Роман (148), Ярослав (131) и Лев (124).
У девочек по-прежнему 1 и 2 место занимают София (231) и Ева (187), на 3 месте расположилось имя Виктория (169). Далее идут имена Варвара (156), Анна (149), Алиса (147), Мария (133), Ксения (132), Милана (132) и Полина (131).
К редким и интересным именам среди мальчиков относятся Мэлс, Витим, Енисей, Саян, Даниэль, Сократ, Яромир, Святогор, Марсель, Радна, Натан, Оскар, Ратмир, Батый, Даромир, Радимир. Двойные имена: Михаил-Александр, Олаф-Ливан.
Для девочек редкими именами стали Луна, Ясна, Софа, Мелисса, Саяна, Афина, Богдана, Тиффания, Милица, Ребекка, Аврелия, Розалия, Элизабэд, Стелла, Мираслава, Мелания. Двойные имена: Алиса-Виктория, Лорианна-Каролина и Марион-Леа, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
В Иркутской области новорождённых назвали Витимом, Енисеем и Батыем
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