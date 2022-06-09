Всего 9% заявили, что наличие подушек для них не имеет значения
В России разрешили выпускать упрощённые машины с низкими нормами экологии и безопасности. Теперь можно производить авто даже класса «Евро-0» и без подушек безопасности. Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос и выяснил, важно ли для автолюбителей наличие подушек безопасности в машине.
По результатам опроса выяснилось, что большинство жителей Бурятии (59%) не будут покупать автомобиль без подушек. При этом треть (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придётся, то готовы купить машину и без нее. А 9% автолюбителей республики ответили, что подушки для них не важны.
В среднем по стране 61% опрошенных не собираются быть владельцами машин без «аэрбегов». Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — тут более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без «аэрбегов» — таких автолюбителей свыше половины (57%).
Большинство жителей Бурятии не купят автомобиль без подушек безопасности
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