Большинство жителей Бурятии не купят автомобиль без подушек безопасности

Всего 9% заявили, что наличие подушек для них не имеет значения



В России разрешили выпускать упрощённые машины с низкими нормами экологии и безопасности. Теперь можно производить авто даже класса «Евро-0» и без подушек безопасности. Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос и выяснил, важно ли для автолюбителей наличие подушек безопасности в машине.



По результатам опроса выяснилось, что большинство жителей Бурятии (59%) не будут покупать автомобиль без подушек. При этом треть (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придётся, то готовы купить машину и без нее. А 9% автолюбителей республики ответили, что подушки для них не важны.



В среднем по стране 61% опрошенных не собираются быть владельцами машин без «аэрбегов». Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — тут более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без «аэрбегов» — таких автолюбителей свыше половины (57%).

