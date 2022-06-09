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В Иркутске разыграют кубок Александра Попова по плаванию

В Иркутске разыграют кубок Александра Попова по плаванию
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся 24–25 июня

В Иркутске, в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 24 по 25 июня пройдут всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». В состязаниях примут участие воспитанники спортивных школ, занимающиеся в физкультурно-спортивных клубах и организациях.

Бороться за медали всероссийских соревнований будут юниоры 17–18 лет и юниорки 15–17 лет, юноши 13–14 и 15–16 лет, девушки 11–12 и 13–14 лет. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, на спине, вольным стилем, брассом.

Победители и призёры в личных видах программы в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и призами организаторов соревнования. Специальным призом награждаются участники, показавшие лучшие результаты на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, отдельно среди девушек и юношей.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в 2021 году на открытии соревнований присутствовал четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, рекордсмен мира и Европы Александр Попов. Тогда в турнире приняли участие более 200 спортсменов из Забайкальского, Красноярского краёв, Республики Бурятии, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и других регионов.

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Иркутск кубок плавание всероссийские соревнования спорт

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