Скончался один из основателей цирковой школы Бурятии Бямбажав Борхуу

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Бямбажав Борхуу был талантлив не только как артист, но и как педагог-постановщик цирковых номеров и режиссер шоу-программ



6 июня на 68-м году жизни скончался заслуженный деятель Бурятии Бямбажав Борхуу.



Б. Борхуу стоял у истоков становления циркового искусства в Бурятии. В 1996 году, по приглашению Майдари Жапхандаева и министерства культуры Бурятии, в числе трёх преподавателей из Монголии начал обучать основам циркового искусства будущих артистов цирка.



Б. Борхуу – профессиональный артист цирка, выпускник Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Москва). Он работал в номерах вольтижная акробатика, акробатика на верблюдах, акробаты на подкидных досках. Был талантлив не только как артист, исполнитель, но и как педагог-постановщик цирковых номеров и режиссёр шоу-программ.



- Требовательный, высокопрофессиональный постановщик акробатических трюков, имеющий за плечами богатый артистический опыт, он становился примером для подражания. Поставленные им номера и цирковые программы всегда отличались оригинальным сюжетом, интересными режиссерскими находками и национальным колоритом. У него было свое «режиссёрское видение», когда каждый созданный им номер – это история, мини-спектакль, рассказанный при помощи средств цирковой выразительности. Номера вольтижной акробатики «Огонь», акробатический этюд «Охотник и птица», игра с хула-хупами «Бабочка», балансировка на свободной проволоке «Северный», оригинальный номер гимнастов на вертикальной сетке «Паук и муха» — вот далеко не весь перечень номеров, поставленных и срежиссированных этим незаурядным педагогом, - рассказали в минкультуры Бурятии.



Он очень тонко чувствовал и с легкостью находил правильное и наиболее зрелищное трюковое и образное решение, художественное и музыкальное оформление, композицию номера, костюмы, расстановку эмоциональных акцентов. Для создания своих постановок Б.Борхуу тесно сотрудничал с композитором Б. Наранбаатар, художником по костюмам Н.А. Никитиной.



За 12 лет своей очень насыщенной творческой деятельности в Бурятии, Борхуу внес большой вклад не только в развитие циркового дела, но и в целом в развитие культуры и искусства Бурятии. Многие годы он являлся режиссёром различных правительственных концертов. Именно Бямбажав Борхуу начал вводить в концертные программы в честь празднования национального праздника Сагаалган, помимо традиционных бурятских коллективов, творческие коллективы многонациональной республики - театр народной музыки и танца «Забава», ансамбль эвенкийской культуры «Гулувун», семейский народный хор «Истоки», казачий ансамбль «Раздолье» и многие другие.



Выпускники и коллеги по цирковому цеху продолжают реализовывать и развивать то, что когда-то вложил в них замечательный педагог, режиссер Бямбажав Борхуу. А значит он надолго останется в памяти и в творчестве артистов цирка Бурятии.



Бямбажав Борхуу отец певца Амархуу, победителя телешоу «Народный артист», бывшего солиста группы «Премьер-министр».



