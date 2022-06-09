Мэры Иркутска и Читы подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Главы городов и районов СФО и ДФО обсуждают в Иркутске вопросы местного самоуправления



Глава Иркутска Руслан Болотов и мэр Читы Александр Сапожников подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами. Документ закрепляет намерения муниципалитетов развивать отношения в сферах культуры, образования, спорта, молодёжной политики, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства и туризма.



Сегодня, 9 июня, Руслан Болотов и Александр Сапожников принимают участие в XXXIX общем собрании ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Также проходит конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в город приехали более 80 человек: мэры 31 города и района, 18 руководителей представительных органов, эксперты в различных областях. Запланированы доклады глав городов, в том числе и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. 14 глав муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока подключатся к обсуждению ключевых вопросов в режиме видеоконференцсвязи.



По информации пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, участники встречи обсудили современную ситуацию в местном самоуправлении России, вопросы изменения федерального законодательства. В рамках конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока планируется рассмотреть такие темы как «Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики и глобальных вызовов», «Крупные города Сибири и Дальнего Востока в условиях новой экономической реальности», «Цифровая трансформация и проекты национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в муниципальном управлении» и другие.



Справка



Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) – добровольная организация межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего Востока, образованная в 1986 году в целях содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов, организации местного самоуправления и межмуниципальному сотрудничеству. В ассоциацию входят 59 муниципальных образований Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с населением около 13 миллионов человек.



