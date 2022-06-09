Рейсы из Улан-Удэ в Кызыл популярны у пассажиров

Сегодня из Улан-Удэ отправился очередной самолёт в Кызыл. Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале сообщил, что самолёт был загружен на 100%.
Как сообщал «Байкал-Daily», прямое авиасообщение между столицами Бурятии и Тывы запустили 26 мая. Перевозкой занимается авиакомпания «Красавиа». Первый самолёт также прибыл и отправился со стопроцентной загрузкой.
Дмитрий Гармаев сразу же выразил уверенность, что рейс будет пользоваться спросом у пассажиров, в том числе у студентов и туристов (например, паломников).
Прямые рейсы Улан-Удэ- Кызыл выполняются еженедельно по четвергам на современных самолётах ATR 42-500. Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года, в соответствии с условиями федеральной программы.
Как сообщал «Байкал-Daily», также у путешественников пользуется большим спросом рейс на байкальский остров Ольхон. Билеты на июль уже раскупили, остались лишь несколько билетов на август.