В Улан-Удэ открылась ремесленная ярмарка

Также на её территории будут проводиться бесплатные мастер-классы



В столице Бурятии, на улице Соборной появилась ремесленная лавка. Это площадка, где жители республики могут купить оригинальные изделия, созданные руками мастеров, по цене производителя, без наценки.



- Продать свою продукцию могут только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, - рассказывает Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов центра предпринимательства «Мой бизнес».



Также на территории ярмарки будут проходить бесплатные мастер-классы. Так, сегодня, 9 июня, прошёл мастер-класс по мокрому валянию сувенирных валенок. А 10 июня состоится мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников.



Ярмарка будет работать со среды по воскресенье с 12:00 до 17:00 на улице Соборной, 8. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.



Возрастное ограничение 0+

