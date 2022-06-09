Также на её территории будут проводиться бесплатные мастер-классы
В столице Бурятии, на улице Соборной появилась ремесленная лавка. Это площадка, где жители республики могут купить оригинальные изделия, созданные руками мастеров, по цене производителя, без наценки.
- Продать свою продукцию могут только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, - рассказывает Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов центра предпринимательства «Мой бизнес».
Также на территории ярмарки будут проходить бесплатные мастер-классы. Так, сегодня, 9 июня, прошёл мастер-класс по мокрому валянию сувенирных валенок. А 10 июня состоится мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников.
Ярмарка будет работать со среды по воскресенье с 12:00 до 17:00 на улице Соборной, 8. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.
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В Улан-Удэ открылась ремесленная ярмарка
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