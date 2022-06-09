Последний пожар был 6 июня
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не было зарегистрировано. На утро 9 июня их также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз лесной пожар был зарегистрирован 6 июня. Тогда в Кабанском районе очаг потушили на площади 4,4 га. С тех пор леса в Бурятии не горят.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Категорически запрещены поджоги травмы и разведение костров.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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