В Улан-Удэ осуждённого экс-руководителя сетевых организаций оштрафовали

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Долг по зарплате составил 30 млн рублей



Бывшего руководитель четырёх сетевых организаций в Улан-Удэ признан виновным в совершении четырёх преступлений за частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы.



В суде установлено, что с октября 2019 года по январь 2021 года подсудимый, нарушая права работников возглавляемых им организаций, направлял деньги на цели, не связанные с оплатой труда. В результате перед 116 работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме 30 млн рублей.



- В ходе предварительного расследования долг перед работниками двух предприятий погашен. Погашение задолженности перед оставшимися работниками находится на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей.



Поскольку осуждённый отбывает наказание в виде лишения свободы за причинение имущественного ущерба, окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 280 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

