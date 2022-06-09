Долг по зарплате составил 30 млн рублей
Бывшего руководитель четырёх сетевых организаций в Улан-Удэ признан виновным в совершении четырёх преступлений за частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы.
В суде установлено, что с октября 2019 года по январь 2021 года подсудимый, нарушая права работников возглавляемых им организаций, направлял деньги на цели, не связанные с оплатой труда. В результате перед 116 работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме 30 млн рублей.
- В ходе предварительного расследования долг перед работниками двух предприятий погашен. Погашение задолженности перед оставшимися работниками находится на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей.
Поскольку осуждённый отбывает наказание в виде лишения свободы за причинение имущественного ущерба, окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 280 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
В Улан-Удэ осуждённого экс-руководителя сетевых организаций оштрафовали
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