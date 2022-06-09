В Бурятии дом культуры оборудуют пандусом

Вопрос решался через суд



Прокуратура Курумканского района Бурятии выявила нарушение закона о защите прав инвалидов в деятельности администрации муниципального образования – сельского поселения «Барагхан».



Установлено, что вход в здание сельского дома культуры не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Имеющийся пандус не соответствует требованиям законодательства и препятствует доступу в здание граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.



В суд направили иск с требованием обязать администрацию поселения устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Органом местного самоуправления проводятся работы по устранению нарушений.



Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



