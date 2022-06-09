Вопрос решался через суд
Прокуратура Курумканского района Бурятии выявила нарушение закона о защите прав инвалидов в деятельности администрации муниципального образования – сельского поселения «Барагхан».
Установлено, что вход в здание сельского дома культуры не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Имеющийся пандус не соответствует требованиям законодательства и препятствует доступу в здание граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
В суд направили иск с требованием обязать администрацию поселения устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.
Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Органом местного самоуправления проводятся работы по устранению нарушений.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии дом культуры оборудуют пандусом
Общество, Фото:
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