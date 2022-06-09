Восстановлением Донбасса занимаются ЕР и «Российские студенческие отряды»

На территории Донбасса работают 500 добровольцев



На заседании штаба по гуманитарному сотрудничеству ЕР был рассмотрен вопрос о развитии миссии партии в Донбассе. Обсудили работу таможенно-пропускных пунктов в ходе доставки гуманитарной помощи, обеспечение больниц ЛНР и ДНР лекарствами и оборудованием и взаимодействие с организациями для налаживания мирной жизни.



Главой штаба «Единой России» стала замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова. По её словам, одним из ключевых направлений гуманитарной миссии партии является помощь в работе над восстановлением инфраструктуры ЛНР и ДНР, а также освобождённых территорий. Благодаря ей в Донбасс уже отправили строительные материалы. В строительных работах будут участвовать добровольцы из «Российских студенческих отрядов». Они будут расчищать завалы и ремонтировать разрушенные здания. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



По словам руководителя движения, зампреда комитета Госдумы по молодёжной политике Михаила Киселева, на территории Донбасса работают 500 добровольцев.



Он рассказал, что «Российские студенческие отряды» сегодня готовы помогать в строительных работах на освобождённых территориях. Также они готовы провести работу с медицинскими университетами, для того чтобы задействовать молодых врачей в оказании помощи.



Кроме «Российских студенческих отрядов» восстанавливать социальные объекты и жилые дома будет «Молодая Гвардия Единой России». Председатель МГЕР Антон Демидов пояснил, что уже сейчас волонтёры получают заявки на помощь в ремонте школ.



Помимо этого, партия поддержит военнослужащих, которые задействованы в СВО, и их семьям. Это юридическое сопровождение и другие формы поддержки, отметила Кузнецова.



Также штаб будет работать с общественными организациями, чтобы наладить мирную жизнь на всех освобождённых территориях.



Для этого необходимо сформировать реестр НКО, действующих в Донбассе и на освобождённых территориях, наладить их взаимодействие с общественными организациями. При штабе планируется создать реестр организаций, с которыми будет идти работа, добавила Кузнецова.



Для оказания помощи людям партия откроет дополнительный центр помощи в Харьковской области. В Мариуполе в Левобережном районе уже открыт медицинский центр, который оборудован всем необходимым.



Как сообщается на сайте партии ER.RU, «Единая Россия» помогает консолидировать людей, которые хотят помогать жителям в Донбассе и на освобождённых территориях. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.



Владимир Ведерников, руководитель Бурятского регионального исполнительного комитета «Единой России» и партийного волонтёрского центра рассказал, что с помощью организаций, предприятий, неравнодушных граждан и активистов партии в Республике Бурятия была собрана помощь на общую сумму около 2 миллионов рублей.



- Груз весом более 20 тонн был отправлен в Ростовскую область в конце февраля. Местными отделениями партии и депутатами регионального отделения фракции «Единая Россия» организован сбор финансовых средств в помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Кроме этого, с 30 марта на территории ДНР находится отряд добровольцев региональных отделений «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства». Ребята занимаются вывозом и заселением беженцев в пункты временного размещения, оказывают информационную и психологическую поддержку, первую медицинскую помощь. Также активисты планируют помогать с поиском пропавших людей по запросам их родственников, - объяснил он.

