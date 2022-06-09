В Бурятии «чёрного» лесоруба лишили охотничьего билета

По закону мужчина не имеет права на охоту



Прокурорская проверка выявила, что житель Заиграевского района Бурятии, имеющий непогашенную судимость за незаконную рубку леса обладает охотничьим билетом.



По закону он не имеет правовых оснований для пользования охотничьим билетом.



В суд был направлен административный иск о прекращении права сельчанина на охоту до снятия или погашения судимости.



Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

