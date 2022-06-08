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Зима вернулась в Бурятию летом

Зима вернулась в Бурятию летом
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Снег выпал в нескольких районах республики

В начале лета в Бурятию вернулась зима. Жители нескольких районов республики публикуют фотографии заснеженных улиц. Так, в селе Цаган-Морин Закаменского района снег выпал 7 июня. Снимок опубликовали в группе «Закамна-инфо. 24/7».

В городе в Закаменске снегом усыпало огороды. Фотографию опубликовали в телеграм-канале администрации Тункинского района с пожеланием: «Придётся огороды сажать заново. Хозяевам – терпения и хороших урожаев».

На фотографиях довольно пушистый снежок, из-под которого проглядывает зелёная трава. Стройные грядки с высаженной зеленью также укрыты слоем осадков.




Аналогичная картина наблюдалась в Окинском районе. Завораживающее видео опубликовали в телеграм-канале БУ «Бурприрода» вчера утром: «Наш любимый резко-континентальный климат».

 
Погода в Бурятии действительно может меняться очень быстро. Буквально в воскресенье жители республики щеголяли в шортах и футболках, а во вторник им уже пришлось кутаться в куртки из-за промозглой погоды.

В паблике «Аноним 03» подписчики публикуют шуточные объявления с просьбой «вернуть лето».

«Внимание! Пропало лето... Вышло из дома 1-го июня и не вернулось. Было одето во что-то зелёное и цветущее. Особые приметы: +20° /+33. Кто его увидит, скажите, чтобы вернулось! Его здесь ждут очень», - говорится в тексте объявления, которое прикреплено на столбе.

По прогнозу синоптиков, уже с завтрашнего дня будет постепенно теплеть. К субботе воздух прогреется до +27 градусов. Но резко-континентальный климат не даст расслабиться – ожидаются грозы и ветер.

погода

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