Зима вернулась в Бурятию летом









Погода в Бурятии действительно может меняться очень быстро. Буквально в воскресенье жители республики щеголяли в шортах и футболках, а во вторник им уже пришлось кутаться в куртки из-за промозглой погоды.



В паблике «Аноним 03» подписчики публикуют шуточные объявления с просьбой «вернуть лето».



«Внимание! Пропало лето... Вышло из дома 1-го июня и не вернулось. Было одето во что-то зелёное и цветущее. Особые приметы: +20° /+33. Кто его увидит, скажите, чтобы вернулось! Его здесь ждут очень», - говорится в тексте объявления, которое прикреплено на столбе.



По прогнозу синоптиков,



Погода в Бурятии действительно может меняться очень быстро. Буквально в воскресенье жители республики щеголяли в шортах и футболках, а во вторник им уже пришлось кутаться в куртки из-за промозглой погоды.В паблике «Аноним 03» подписчики публикуют шуточные объявления с просьбой «вернуть лето».«Внимание! Пропало лето... Вышло из дома 1-го июня и не вернулось. Было одето во что-то зелёное и цветущее. Особые приметы: +20° /+33. Кто его увидит, скажите, чтобы вернулось! Его здесь ждут очень», - говорится в тексте объявления, которое прикреплено на столбе.По прогнозу синоптиков, уже с завтрашнего дня будет постепенно теплеть . К субботе воздух прогреется до +27 градусов. Но резко-континентальный климат не даст расслабиться – ожидаются грозы и ветер. Аналогичная картина наблюдалась в Окинском районе. Завораживающее видео опубликовали в телеграм-канале БУ «Бурприрода» вчера утром: «Наш любимый резко-континентальный климат».

В начале лета в Бурятию вернулась зима. Жители нескольких районов республики публикуют фотографии заснеженных улиц. Так, в селе Цаган-Морин Закаменского района снег выпал 7 июня. Снимок опубликовали в группе «Закамна-инфо. 24/7».В городе в Закаменске снегом усыпало огороды. Фотографию опубликовали в телеграм-канале администрации Тункинского района с пожеланием: «Придётся огороды сажать заново. Хозяевам – терпения и хороших урожаев».На фотографиях довольно пушистый снежок, из-под которого проглядывает зелёная трава. Стройные грядки с высаженной зеленью также укрыты слоем осадков.