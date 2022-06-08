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Улан-Удэ примет фестиваль «Активное долголетие»

Улан-Удэ примет фестиваль «Активное долголетие»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проведут в парке Орешкова

12 июня жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в городском фестивале «Активное долголетие», посвящённому Дню города и Году здоровья и активного долголетия в Улан-Удэ. Мероприятие стартует в 12:00 в парке культуры и отдыха имени С.Н. Орешкова.

В фестивале примут участие центр общественного здоровья и медицинской профилактики имени В.Р. Бояновой, общественные организации: городской совет ветеранов, центр йоги «Искусство Жизни Улан-Удэ», фитнес-клуб «Максимус», организация родителей детей-инвалидов «Найдал» и другие.

На фестивале будут организованы оздоровительные площадки, состоятся мастер-классы по граунд-гольфу, гимнастике, а также по здоровому образу жизни и правильному питанию на специальной интерактивной площадке.

Кроме этого, будут проводить бесплатное комплексное обследование для всех желающих. Каждый сможет узнать о состоянии сердечно-сосудистой системы, соотношении жировой, мышечной, костной массы, об уровне стресса, внутриглазном давлении, антропометрических данных. После обследования врач-терапевт даст подробные рекомендации по снижению факторов риска и коррекции образа жизни. При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, сообщает центр медпрофилактики.

Возрастное ограничение 0+

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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