Мастера Бурятии примут участие в первом фестивале ремёсел Прибайкалья

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участниками фестиваля станут мастера-умельцы Аги, Тунки и Иркутской области



С 17 по 18 июня в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт фестиваль ремёсел Прибайкалья. Мероприятие состоится в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Участие примут ремесленники из трёх регионов страны. На фестиваль приедут мастера из Тункинского района Бурятии, Агинского Бурятского округа и Иркутской области.



Из Тункинского района Бурятии участие примут мастерицы мастерской «Дулаан Аршан». Байгалма Галсанова, Марина Жапова, Жаргалма Бакшиханова работают с овечьей шерстью, занимаются валянием. Они дадут мастер-классы участникам фестиваля.



- Участие в мероприятии от Агинского Бурятского округа примет ювелир Баир Ракшаев. В своей этномастерской Баир Дашидоржиевич делает удивительные украшения. Билигма Казанцева работает над созданием сувениров. Свое участие подтвердил резчик Балта Батажапов. Это автор проекта этнографического музея «Юрта Бабжи Барас Батора», автор первой сельской картинной галереи в Забайкальском крае «Краски Приононья», организатор пленэров и встреч мастеров и художников Забайкалья, знаток легенд и историй родной местности. Вот такая делегация приедет из Забайкалья, — рассказала директор АНО «Байкал», организатор Татьяна Швыдченко.



Свои работы представит делегация Иркутских мастеров. Сергей Бунаев из Ольхонского района покажет мастер-класс по сувенирам из местной глины, Александр Шипнягов из Боханского района — по резьбе из дерева. Екатерина Осипова из посёлка Усть-Ордынского продемонстрирует, как работать с конским волосом. Галина Баглаева проведёт мастер-класс по изготовлению амулета из кожи и меха, а Валентина Михаханова — по кукле из бересты. Участие решили принять и мастера из Иркутска: мастер по созданию русских кукол Евгений Мирский, авторы уникальной техники иркутская гладь Нина Медведок и Валентина Щенова.



Фестиваль и ярмарка будут работать 18 июня у физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» посёлка Усть-Ордынского. Вход на мероприятие свободный.



А 17 июня участники фестиваля ремёсел Прибайкалья и эксперты примут участие в работе научно-практической конференции. В ходе этого мероприятия будет впервые сформулирована стратегия работы ремесленного кластера Прибайкалья.



Символом фестиваля станет белка. Белка держит в руках глиняный кувшин с национальной бурятской символикой, как символ того, что праздник состоится на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация популяризации культурного, природного и этнического наследия Иркутской области «Байкал».



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