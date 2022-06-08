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«Бурятия» сыграет против иркутских футболистов

«Бурятия» сыграет против иркутских футболистов
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ пройдут матчи чемпионата СФО и ДФО по футболу

10 июня в 18:00 и 12 июня в 16:00 футбольный клуб «Бурятия» в Улан-Удэ проведёт дерби с футбольными клубами «Байкал» и «Иркутск» в рамках чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Матчи пройдут на центральном стадионе. Вход на игры свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Напомним, что 3 июня «Бурятия» победила на своём поле футбольный клуб «Алтай» из Барнаула со счётом 7:0. 5 июня улан-удэнская команда сыграла с ФК «Строитель» из Бийска вничью - 1:1.

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