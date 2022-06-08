В Улан-Удэ пройдут матчи чемпионата СФО и ДФО по футболу
10 июня в 18:00 и 12 июня в 16:00 футбольный клуб «Бурятия» в Улан-Удэ проведёт дерби с футбольными клубами «Байкал» и «Иркутск» в рамках чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Матчи пройдут на центральном стадионе. Вход на игры свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что 3 июня «Бурятия» победила на своём поле футбольный клуб «Алтай» из Барнаула со счётом 7:0. 5 июня улан-удэнская команда сыграла с ФК «Строитель» из Бийска вничью - 1:1.
Возрастное ограничение 0+
«Бурятия» сыграет против иркутских футболистов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Восточные редкости можно увидеть до 15 июля
Участниками фестиваля станут мастера-умельцы Аги, Тунки и Иркутской области
Памятник генерал-майору появился на его малой родине
Второе место у спортсменов из Забайкальского края
Он состоится 25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах
Заявки на её получение принимаются с 12 июня
Снег выпал в нескольких районах республики
Проект расскажет новую историю старых лодок
«Бурятия, у вас дубль!» - объявили организаторы «Студвесны»
Семья спортсменов выиграла «золото» в двух классах
В учреждении прошёл профосмотр
Чаще всего жители интересуются правами на объект недвижимости
За нарушения деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к мобильному приложению
Лесники получили автомобиль повышенной проходимости
Соответствующий закон приняла Госдума