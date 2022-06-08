Восточные редкости можно увидеть до 15 июля
В Улан-Удэ открылась выставка «Под знаком тигра». В филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева покажут экспонаты из Китая и Японии XVII-XIX веков, которые впервые в истории музея вывезены для показа в столице республики.
Среди них такие редкие предметы, как столетний китайский садовый табурет из фарфора с подогревом; «костотряс» - один из самых ранних прародителей велосипеда, привезённый из Китая; чашечка-полоскательница XVII века, выполненная в технике перегородчатой эмали в единственном экземпляре, и многие другие экспонаты.
Выставка призвана рассказать о сохранившихся культурных ценностях Кяхтинского краеведческого музея, как свидетельствах взаимосвязи народов, культур и миров. Ознакомиться с редкими экспонатами можно до 15 июля, сообщает пресс-служба музея.
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В Улан-Удэ открылась выставка экспонатов из Китая и Японии
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