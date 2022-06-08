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В Бурятии лесники пересядут с «буханки» на новый грузовик

В Бурятии лесники пересядут с «буханки» на новый грузовик
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники получили автомобиль повышенной проходимости

В Кижингинский лесхоз в Бурятии поступил новый автомобиль повышенной проходимости «ГАЗ». Специалисты будут использовать автомобиль для доставки лесопожарного оборудования, ёмкостей с водой и продуктов на лесной пожар в отдалённую местность, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Раньше в нашем арсенале не было такого автомобиля, и доставить груз в отдалённую местность было очень трудно. Например, когда возник грозовой пожар в местности Марокта, нам было тяжело доставить груз. Путь осложняли болота, а также нужно было пересечь реку. Наша «буханка» не справилась бы с сильным потоком реки, поэтому мы доставили груз до реки, а уже через неё переправили на тракторе. Теперь с появлением мощной и проходимой техники проблем с оперативной доставкой оборудования не будет, - рассказал руководитель Кижингинского лесхоза Олег Нагаев.

Автомобиль отлично подходит для тяжёлых условий лесов Кижингинского района. Также машина при необходимости может быть задействована для межрайонного маневрирования – применяться для тушения лесных пожаров в других районах республики.

- Надёжная ходовая часть, мощный мотор и хорошая грузоподъёмность – это одни из главных качеств автомобиля. Машина легка в управлении, и работать на такой технике одно удовольствие, - поделился водитель Кижингинского лесхоза Зорик Бастуев.


лесники

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