Проект расскажет новую историю старых лодок
4 июня в историческом порту «Танхой» в Бурятии, на площадке у визит-центра «Байкал заповедный», собрались гости и сотрудники Байкальского заповедника, чтобы вместе отметить открытие новой экспозиции, названной «Рыбак Байкала». Проект под открытым небом стал продолжением темы «Человек и Байкал», которая представлена в визит-центре «Байкал заповедный».
«Рыбак Байкала» создан группой людей, заинтересованных в сохранении историко-культурного наследия. Проект поддержали жители Кабанского района из посёлка Танхой, сёл Ранжурово и Сухая. Новая экспозиция посвящена истории и традициям байкальского рыболовного промысла. Цель её создания – сохранить достоверные сведения из тех времён, когда рыболовство было привычным делом в жизни нескольких поколений байкальских жителей.
- На примере кризиса промышленной добычи рыбы на Байкале экспозиция демонстрирует последствия деятельности человека, которые негативно сказываются на всей окружающей среде, на самих людях, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Экспозиция включает корабельную мачту с флюгером, настоящие рыбацкие лодки и траловый рыболовный бот из дельты реки Селенги. Исторические раритеты расположены на «палубе» – на площадке, устроенной на байкальском берегу.
В день открытия программа предусматривала не только торжественную часть. Гости знакомились с экспозициями визит-центра – в этот день вход был свободным, занимались созданием собственных произведений искусства на тематических мастер-классах, стали участниками интерактивной программы «Живой мир Байкала», испытывали удачу в беспроигрышной лотерее. Работала выставка особых сувениров «Рыбы и рыбаки Байкала».
В мероприятиях приняли участие давние и новые друзья Байкальского заповедника, а также все те, кто в этот день приехал в визит-центр.
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В заповеднике Бурятии открылась экспозиция «Рыбак Байкала»
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