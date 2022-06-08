В Иркутской области учреждена премия для молодёжи

Заявки на её получение принимаются с 12 июня



В Иркутской области подписан указ о премиях губернатора региона в сфере молодёжной политики в 2022 году. Премии в размере 50 тысяч рублей являются социальными выплатами и присуждаются по итогам конкурса. Они учреждены в области впервые с целью поощрения, продвижения талантливой молодёжи. Средства выделяются из регионального бюджета.



Конкурс будет проводиться по номинациям, которые связаны с участием в социально значимой деятельности общественных организаций в сфере молодёжной политики, патриотическим воспитанием молодёжи, научной, а также творческой деятельностью молодёжных коллективов.



В нём могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, которые живут в Иркутской области и имеют достижения в сфере молодёжной политики. Победителей определит экспертная комиссия, всего их будет 100 человек. При принятии решения комиссия будет учитывать награды, поощрения, дипломы, общественную работу.



Приём заявок стартует 12 июня и завершится 17 июня. Итоги подведут до 26 июня, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

