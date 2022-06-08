Колледжи Бурятии заняли второе место на «Российской студенческой весне»



- Лауреат II степени в номинации «Народный танец» - «Я любила Сокола», народный ансамбль танца «Ликование», колледж искусств им. П.И. Чайковского;

- Лауреат II степени в номинации «Эстрадный монолог» - «Хухую Буряад», Сультим Гармаев, ТК ВСГУТУ;

- Лауреат III степени в номинации «Народный танец» - «Сибирь», народный ансамбль песни и танца «Белый день», ТК ВСГУТУ;

- Спецприз «За хороший дебют» в номинации «Народный танец» - «Забайкальская походная», народный ансамбль танца «Ликование», колледж искусств им. П.И. Чайковского;

- Спецприз «За сохранение народных традиций» в номинации «Эстрадное пение» - Сурана Эрдынеева, АК БГСХА.



- В этом году мы сами себе подняли планку. Первое место в Самаре и второе в Челябинске – это уровень. Как сказали эксперты и организаторы «Студвесны»: «Бурятия, у вас дубль!» Действительно, это бывает редко, чтобы делегация становилась призёром сразу двух фестивалей. В этом заслуга студентов и, конечно, руководителей коллективов. Считаю, что план перевыполнен. Но на следующий год мы пойдём за гран-при! - поделился режиссёр-постановщик региональной программы Бурятии Александр Малханов.



Напомним, что ранее команда Бурятия



- Лауреат II степени в номинации «Народный танец» - «Я любила Сокола», народный ансамбль танца «Ликование», колледж искусств им. П.И. Чайковского;- Лауреат II степени в номинации «Эстрадный монолог» - «Хухую Буряад», Сультим Гармаев, ТК ВСГУТУ;- Лауреат III степени в номинации «Народный танец» - «Сибирь», народный ансамбль песни и танца «Белый день», ТК ВСГУТУ;- Спецприз «За хороший дебют» в номинации «Народный танец» - «Забайкальская походная», народный ансамбль танца «Ликование», колледж искусств им. П.И. Чайковского;- Спецприз «За сохранение народных традиций» в номинации «Эстрадное пение» - Сурана Эрдынеева, АК БГСХА.- В этом году мы сами себе подняли планку. Первое место в Самаре и второе в Челябинске – это уровень. Как сказали эксперты и организаторы «Студвесны»: «Бурятия, у вас дубль!» Действительно, это бывает редко, чтобы делегация становилась призёром сразу двух фестивалей. В этом заслуга студентов и, конечно, руководителей коллективов. Считаю, что план перевыполнен. Но на следующий год мы пойдём за гран-при! - поделился режиссёр-постановщик региональной программы Бурятии Александр Малханов.Напомним, что ранее команда Бурятия заняла первое место на «Российской студенческой весне» среди вузов. Фестиваль в Самаре собрал пять тысяч студентов из 85 регионов России. Республику представляли 43 студента.

В Челябинске завершился гала-концерт XXX (I) всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Всего в мероприятии приняли участие 2000 студентов из 70 регионов России и более 1200 конкурсных номеров, сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.Бурятию представили 32 студента технологического колледжа Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и колледжа искусств имени П.И. Чайковского.Молодёжь республики представила номера по направлениям: «Вокальное», «Танцевальное», «Инструментальное» и «Мода». В главной номинации «Региональная программа» учащиеся бурятских колледжей с концертной программой «Амар Мэндэ!» были признаны лауреатами II степени.Помимо этой награды, студенты Бурятии стали лауреатами в трёх номинациях и получили спецпризы: