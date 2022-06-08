В Бурятии совершат подношения хозяевам Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Байкальский дацан проведёт молебен «Лусууд» в Кабанском районе



12 июня ламы Байкальского дацана проведут «Байгал далайн найман Лусуудай тахилга» – подношение восьми Лусууд ханам священного озера Байкал. Местом проведения молебна станет село Новый Энхалук Кабанского района Бурятии.



- Луусуд – это божества водной стихии, на санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией вселенной. По преданию, они делятся на 8 государств и имеют соответственно 8 правителей, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. - Ритуал подношения «Луусуд» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще и к своему здоровью в частности… Считается, что все осадки, природные водные явления, а также несчастные случаи, катаклизмы происходят по их велению. Также они насылают заболевания крови, кожи, лимфы, суставов, большинство женских болезней, некоторые болезни желудка и лёгких… Любые защитные ритуалы носят временной характер. В данных случаях самым лучшим защитным ритуалом является, пожалуй, «Луусуд», где ламы обращаются к царям нагов, чтоб они дали приказ мирским нагам не беспокоить людей, которые молились, просили извинения за принесённый вред нагам.



В качестве подношения на ритуал нужно иметь молоко белой козы и красной коровы, заварку, мучные и молочные продукты, фрукты. Нельзя употреблять в пищу до ритуала и приносить на ритуал мясные, рыбные продукты, яйца, лук, чеснок, перец. Нельзя курить и приходить выпившим. В качестве главного подношения изготавливается «торма» («балим») в форме змей и чашечки для молока со специальным лекарством («луусадай зай»).



Молебен начнётся в 10:00 часов. Желающие могут отправить подношения: молоко красной коровы или белой козы, фрукты и сладости.

