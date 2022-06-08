Побороться за кубки приедут спортсмены из Монголии
11 и 12 июня в Чите пройдут соревнования по мотоциклетному спорту, посвящённые Дню России. Гонщики из Забайкальского края, Бурятии и Монголии поборются за пьедестал на двух разных трассах, сообщает группа «Мотоциклисты Забайкалья».
Первый этап проведут 11 июня на трассе за стадионом СибВО. Открытие соревнований состоится в 12:30. Состязаться будут гонщики в классах «Открытый», «Ветераны» (45-75 лет), «Дети» (6-14 лет) – модели с двухтактными двигателями объёмом до 85 куб. см и четырёхтактные с объёмом до 125 куб. см, «Эндуро» – все модели класса «эндуро».
Местом проведения второго этапа станет село Засопка в Читинском районе. Соревнования стартуют 12 июня в 12:30. В заездах примут участие те же классы, что и на первом этапе.
Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда для каждого класса мотоциклов.
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Мотогонщики Бурятии примут участие в соревнованиях в Забайкалье
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