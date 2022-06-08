По дорогам Улан-Удэ ездит машина из «Фантомаса»

Общество, Фото: ПРИВЕТ С КОЛЕС|Улан-Удэ|03

Горожан привёл в восторг раритетный автомобиль



По дорогам столицы Бурятии разъезжает раритетный автомобиль французского хэтчбека Citroen DS. В России эта машина стала известна по фильму «Фантомас разбушевался» (12+). Такая же машина была в фильме «Васаби» (12+). Фотографии опубликовали в паблике «Привет с колёс. |Улан-Удэ|03» вчера, 7 июня.



Подписчики сразу узнали легендарный автомобиль и в комментариях восторгаются увиденному: «Любимая тачка Луи Де Фюнеса», «Васаби» в городе», «19 лет прошло, а у тебя всё та же машина...», «Раритет», «Вот это зверь», «Через несколько минут вас посетит Фантомас!», «Ситроен Фантомаса, умеющий менять клиренс без всяких мастеров, просто кузов поднимается и всё», «Интересный аппарат», «Луи в городе».



За сутки пост набрал 23 тысячи просмотров и десятки восторженных комментариев.



Citroën DS выпускали в 1955—1975 годах. Автомобиль имел неофициальное название «Богиня» из-за того, что DS (de-es) по-французски звучит так же, как слово Déesse (рус. Деэс) — богиня. Помимо необычного внешнего вида имел оригинальную гидросистему, объединявшую трансмиссию, рулевое управление, тормоза и гидропневматическую подвеску. Занял третье место на конкурсе «Автомобиль века».

