В Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по самбо памяти бойцов ОМОН

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Управляющий Нацбанком Бурятии предупредила об опасности VPN-сервисов Общество, В начале мая Банк России начал публиковать на своём сайте наиболее распространённые схемы мошенничества, которые злоумышленники используют для кражи денег у граждан. О новых сценариях обмана и рекомендациях по защите от киберпреступников беседуем с управляющим региональным подразделением Банка России Натальей Эйрих