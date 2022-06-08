В столицу Бурятии приедут спортсмены из нескольких регионов
11 июня в Улан-Удэ пройдёт очередной открытый всероссийский турнир по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие». Он посвящён памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОМОН «Кречет».
Турнир класса «А» имеет статус квалификационного – победителю присваивается звание мастера спорта.
В Улан-Удэ приедут спортсмены из Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской областей, Забайкальского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, а также республик Алтай и Якутия (Саха). Всего планируется участие порядка 100 спортсменов.
Начало турнира в 10 часов в Физкультурно-спортивном комплексе. Торжественное открытие в 16 часов.
Вход свободный.
Программа турнира:
10.00-15.00 ч. – предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;
16.00 ч. – торжественная церемония открытия турнира;
17.00 ч. – финальные встречи, награждение призеров и победителей.
Фоторепортаж с прошлогоднего турнира можно увидеть по ссылке.
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В Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по самбо памяти бойцов ОМОН
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