Участники экспедиции зафиксировали 56 видов птиц
В начале июня в Забайкальском национальном парке в Бурятии состоялась детская орнитологическая экспедиция. Она прошла по экологической тропе «В бухту Змеиная», сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В экспедицию отправились учащиеся центра дополнительного образования детей «Подлеморье».
Экспедиция проходила с 1 по 2 июня. Учёт проводился в утренние часы. Основные инструменты, которые ребята использовали во время работы – обычный бинокль и блокнот с ручкой. Двигались по заранее проложенному маршруту, записывая всех встреченных птиц. Вид птиц обычно определялся визуально или по вокализации – звукам, которые издавали пернатые.
В первый день был пройден участок тропы от местности Монахово до посёлка Курбулик – протяжённость 8 км. Там самыми частыми птицами стали юрок, московка, малая мухоловка, большой баклан, полевой воробей, чёрная ворона, белая трясогузка и сибирская горихвостка. Во второй день дети прошли 12-километровый участок тропы от посёлка Курбулик до термальных источников бухты Змеиная. Здесь преобладали юрки, московки, малые мухоловки, ближе к термальным источникам – корольковые пеночки и синехвостки.
Всего на маршрутке было зафиксировано 56 видов птиц.
Также учащиеся определяли виды цветущих растений и следы зверей – были замечены медвежьи и лосиные.
Экспедиция успешно закончилась. Впереди ребят ждёт камеральная обработка собранных данных, анализ полученной информации и разработка специального путеводителя.
В нацпарке в Бурятии прошла детская орнитологическая экспедиция
Общество, Фото:
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