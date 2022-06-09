В нём примут участие солисты театров России, Беларуси и Сербии
В Иркутской области с 3 по 17 июля пройдёт фестиваль русской оперы. Торжественное открытие фестиваля (6+) состоится 3 июля в концертном зале областной филармонии в Иркутске.
В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 9 и 10 июля покажут оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (12+) и «Кащей Бессмертный» (12+). Здесь же 16 и 17 июля гости фестиваля могут увидеть и услышать оперу Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+).
Как сообщает Иркутская филармония, в этом году в фестивале ожидается участие:
- Лидии Светозаровой (сопрано, Москва) – солистки Московского музыкального театра «Геликон Опера»;
- Татьяны Третьяк (сопрано, Республика Беларусь) – ведущей солистки, мастера сцены Большого театра Беларуси;
- Ольги Басовой (меццо-сопрано, Красноярск) - солистки Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского;
- Ольги Жигмитовой (меццо-сопрано, Улан-Удэ) - народной артистки Республики Бурятия, солистки оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова;
- Саввы Хастаева (тенор, Санкт-Петербург) – солиста академии молодых оперных певцов Мариинского театра;
- Желько Андрича (баритон, Сербия) – солиста Сербской национальной оперы;
- Давита Есаяна (тенор, Красноярск) – солиста Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского;
- Евгения Бовыкина (баритон, Екатеринбург) – солиста Екатеринбургского театра оперы и балета;
- Владимира Комовича (бас, Москва) – солиста государственного академического Большого театра;
- Владислава Попова (бас, Екатеринбург) – солиста Екатеринбургского театра оперы и балета.
В Иркутской области пройдёт фестиваль русской оперы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Последний пожар был 6 июня
Долг по зарплате составил 30 млн рублей
Вопрос решался через суд
На территории Донбасса работают 500 добровольцев
По закону мужчина не имеет права на охоту
Соревнования начнутся в 10:00
В нём примут участие солисты театров России, Беларуси и Сербии
Местами кратковременные дожди, грозы
В Улан-Удэ откроется выставка «С любовь к природе»
Побороться за кубки приедут спортсмены из Монголии
В этом году его проведут в очном формате
Мероприятие проведут в парке Орешкова
В Монгун-Тайгинском кожууне республики будут чествовать яков и тех, кто их разводит
Участие в соревнованиях подтвердили 11 команд СФО и ДФО
Байкальский дацан проведёт молебен «Лусууд» в Кабанском районе