В Иркутской области пройдёт фестиваль русской оперы

Общество, Фото: пресс-служба Иркутской филармонии

В нём примут участие солисты театров России, Беларуси и Сербии



В Иркутской области с 3 по 17 июля пройдёт фестиваль русской оперы. Торжественное открытие фестиваля (6+) состоится 3 июля в концертном зале областной филармонии в Иркутске.



В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 9 и 10 июля покажут оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (12+) и «Кащей Бессмертный» (12+). Здесь же 16 и 17 июля гости фестиваля могут увидеть и услышать оперу Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+).



Как сообщает Иркутская филармония, в этом году в фестивале ожидается участие:

- Лидии Светозаровой (сопрано, Москва) – солистки Московского музыкального театра «Геликон Опера»;

- Татьяны Третьяк (сопрано, Республика Беларусь) – ведущей солистки, мастера сцены Большого театра Беларуси;

- Ольги Басовой (меццо-сопрано, Красноярск) - солистки Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского;

- Ольги Жигмитовой (меццо-сопрано, Улан-Удэ) - народной артистки Республики Бурятия, солистки оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова;

- Саввы Хастаева (тенор, Санкт-Петербург) – солиста академии молодых оперных певцов Мариинского театра;

- Желько Андрича (баритон, Сербия) – солиста Сербской национальной оперы;

- Давита Есаяна (тенор, Красноярск) – солиста Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского;

- Евгения Бовыкина (баритон, Екатеринбург) – солиста Екатеринбургского театра оперы и балета;

- Владимира Комовича (бас, Москва) – солиста государственного академического Большого театра;

- Владислава Попова (бас, Екатеринбург) – солиста Екатеринбургского театра оперы и балета.

