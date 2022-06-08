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Артисты Русского драмтеатра из Улан-Удэ прилетели в Благовещенск

Артисты Русского драмтеатра из Улан-Удэ прилетели в Благовещенск
Общество,  Фото:Русский драмтеатр, Александра Данилова
Русский драмтеатр стал единственным из Бурятии, кто участвует в фестивале «Территория детства»

8 июня коллектив Государственного русского драматического театра имени Бестужева прилетел в Благовещенск для участия в первом и единственном на Дальнем Востоке театральном фестивале для детей и о детях «Территория детства».

9 июня бестужевцы на сцене Амурского областного театра драмы покажут спектакль Сергея Левицкого «Макаки, пицца и деструкция» (12+), сообщили в пресс-службе театра.

«Территория детства» объединит профессиональные театры Дальнего Востока. Они представят спектакли для детей от 5 до 15 лет. Главная награда и символ фестиваля – кукла ручной работы «Ника».

Русский драматический театр стал единственным театром Бурятии, приглашённым на фестиваль. Премьера спектакля «Макаки, пицца и деструкция» по пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной состоялась в Улан-Удэ в 2016 году.


Также в фестивале принимают участие театральные коллективы из Магадана, Читы, Нерюнгри, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Помимо показов спектаклей, в программе запланированы творческие мастерские для ребят от 10 до 16 лет по драматургии, режиссуре, театральной критике, истории театра, актёрскому творчеству и сценической речи.
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