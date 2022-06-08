Артисты Русского драмтеатра из Улан-Удэ прилетели в Благовещенск





8 июня коллектив Государственного русского драматического театра имени Бестужева прилетел в Благовещенск для участия в первом и единственном на Дальнем Востоке театральном фестивале для детей и о детях «Территория детства».9 июня бестужевцы на сцене Амурского областного театра драмы покажут спектакль Сергея Левицкого «Макаки, пицца и деструкция» (12+), сообщили в пресс-службе театра.«Территория детства» объединит профессиональные театры Дальнего Востока. Они представят спектакли для детей от 5 до 15 лет. Главная награда и символ фестиваля – кукла ручной работы «Ника».Русский драматический театр стал единственным театром Бурятии, приглашённым на фестиваль. Премьера спектакля «Макаки, пицца и деструкция» по пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной состоялась в Улан-Удэ в 2016 году.Также в фестивале принимают участие театральные коллективы из Магадана, Читы, Нерюнгри, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Помимо показов спектаклей, в программе запланированы творческие мастерские для ребят от 10 до 16 лет по драматургии, режиссуре, театральной критике, истории театра, актёрскому творчеству и сценической речи.