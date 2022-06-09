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Сурхарбан в Гусиноозёрске пройдёт 12 июня

Сурхарбан в Гусиноозёрске пройдёт 12 июня
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования начнутся в 10:00

Жителей и гостей Селенгинского района Бурятии приглашают на районный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2022». Он состоится 12 июня на стадионе «Шахтёр» в городе Гусиноозёрск. Сурхарбан посвящён Году культурного наследия народов России.

В 9:00 начнётся регистрация участников, пройдут заседания судейской коллегии и мандатной комиссии. В 10:00 стартуют спортивные соревнования. Спортсмены посостязаются в бурятской борьбе, стрельбе из национального лука, шагай наадан, волейболе, лёгкой атлетике, гиревом спорте, бурятских шахматах «шатар», мини-футболе и перетягивании каната.

Торжественное открытие спортивно-культурного праздника состоится в 12:00. В 12:30 пройдёт концерт с участием творческих коллективов Гусиноозёрска и района, звёзд бурятской эстрады. В 15:00 наградят победителей Сурхарбана, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

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Сурхарбан Гусиноозерск Селенгинский район спорт Праздники Бурятия концерт

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