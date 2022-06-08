Лисицы съели всю вакцину от бешенства

Несъеденных брикетов не было обнаружено
19 мая в Бурятии завершилась весенняя компания по оральной вакцинации лисиц от бешенства. В местах обитания лис было разложено 188 400 доз вакцины.
Недавно специалисты Бурприроднадзора провели проверку поедаемости вакцин.
- Несъеденных брикетов не обнаружено, что говорит о высокой результативности кампании, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
Вакцины от бешенства для лисиц в Бурятии раскладывают с 2019 года. Так у животных формируется иммунитет к этой инфекции.
В этом году весенняя вакцинация началась с 11 мая
. Второй этап запланирован на сентябрь.
На сегодняшний день ситуация по бешенству в Бурятии является благополучной. Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз о бешеной лисе в Бурятии сообщалось весной 2021 года. Тогда был введён карантин в сельском поселении «Кижингинский сомон»
Кижингинского района.
На прошлой неделе к дому жителей посёлка Восточный в Улан-Удэ пришёл маленький лисёнок
. Хозяева его кормили несколько дней, а после за ним приехали специалисты Бурприроднадзора. Малыша, который не выживет без матери, определили в зоосад Этнографического музея Бурятии.
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