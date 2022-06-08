В Улан-Удэ откроется выставка «С любовь к природе»
10 июня в Улан-Удэ открывается выставка «С любовью к природе», посвящённая людям, которые всю свою жизнь отдали изучению природы.
- История исследований природы Бурятии уходит корнями в далёкое прошлое. Начиная с середины XVIII в. и до настоящего времени проводятся активные и всесторонние научные исследования Сибири и Дальнего Востока. Многие исследователи внесли огромный вклад в изучение природы нашего края. Однако природа таит в себе немало загадок, исследованием которых продолжают заниматься учёные и в наши дни, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
На выставке посетители познакомятся с выдающимися учёными прошлого и настоящего, исследовавшими республику. Среди них есть выдающиеся ботаники, зоологи, географы и почвоведы, внёсшие большой вклад в изучение природы Бурятии.
Выставка будет работать на постоянной экспозиции «Таёжная, озёрная, степная...» в музее природы Бурятии.
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В музее познакомят с исследователями природы Бурятии
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