В музее познакомят с исследователями природы Бурятии

В Улан-Удэ откроется выставка «С любовь к природе»



10 июня в Улан-Удэ открывается выставка «С любовью к природе», посвящённая людям, которые всю свою жизнь отдали изучению природы.



- История исследований природы Бурятии уходит корнями в далёкое прошлое. Начиная с середины XVIII в. и до настоящего времени проводятся активные и всесторонние научные исследования Сибири и Дальнего Востока. Многие исследователи внесли огромный вклад в изучение природы нашего края. Однако природа таит в себе немало загадок, исследованием которых продолжают заниматься учёные и в наши дни, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



На выставке посетители познакомятся с выдающимися учёными прошлого и настоящего, исследовавшими республику. Среди них есть выдающиеся ботаники, зоологи, географы и почвоведы, внёсшие большой вклад в изучение природы Бурятии.



Выставка будет работать на постоянной экспозиции «Таёжная, озёрная, степная...» в музее природы Бурятии.



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