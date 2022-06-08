Жителям Бурятии напомнили о возможности сбора валежника в заказнике

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Акция состоится в выходные дни



С 11 до 13 июня можно в Прибайкальском заказнике в Бурятии можно будет заготовить валежную древесину, напомнили в БУ «Бурприрода».



Здесь пояснили, что такие меры приняты для очистки Прибайкальского заказника и снижения пожарной опасности. А жители смогут заблаговременно подготовиться к зиме. На въезде в заказник будут дежурить сотрудники лесной охраны и Бурприроды. Они разъяснят, какую древесину можно собирать.



Жители смогут вывезти более 130 кубометров валежной древесины. Место сбора находится вблизи озера Колок (в 20 км от села Гурулево Прибайкальского района).



В «Бурприроде» подчёркивают, что акция действует только 11-13 июня с 10 до 16 часов. Проезд в заказник в это время будет бесплатным.



Валежником считаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев. При заготовке валежника следует соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности в лесах.

