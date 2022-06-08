Записки детского доктора из Бурятии успешно продаются в России

Книга представляет собой дневниковые записи из жизни врача



10 июня в Национальной библиотеке Бурятии состоится презентация книги «108 бусин в чётках. Записки детского доктора» (18+). Книгу написала педиатр-неонатолог Екатерина Будаева, работающая под авторским псевдонимом Санжи Ангархаева.



Её книга представляет собой дневниковые записи из жизни обычного врача в российской системе здравоохранения. Она особенно интересна тем, что автор пытается разобраться в глубинных причинах болезнях взрослых и детей, и найти пути выхода из разных ситуаций.



Книга была издана в марте 2020 года в издательстве «Феникс», в начале пандемии ковида, и успешно продаётся в средней полосе России.



- Эта книга написана не в стиле расследования, агрессивного по отношению к врачам, и не в назидательном скучном для родителей тоне. Эта книга - просто площадка для размышлений о жизни и смерти для человека, женщины, матери, врача, о простых привычках и привязанностях, о дисциплине, злости и ненависти, доброте и любви, о нашем каждодневном выборе между счастьем и бедой, о нас самих и болезнях наших детей, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.



Презентация состоится 10 июня в центре деловых встреч и переговоров в здании Национальной библиотеки Бурятии в 17 часов.



Справка:



Автор книги Екатерина Будаева (Санжи Ангархаева) – кандидат медицинских наук, врач-педиатр, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики.



Работала детским врачом в родильном доме, в больнице для новорождённых, в детской амбулатории, на скорой помощи, в детском центре здоровья, в Москве, в Улан-Удэ и в Кяхте, проходила международную стажировку для врачей педиатров из России в Лондоне, активно участвовала в общественной деятельности.



