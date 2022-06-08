Книга представляет собой дневниковые записи из жизни врача
10 июня в Национальной библиотеке Бурятии состоится презентация книги «108 бусин в чётках. Записки детского доктора» (18+). Книгу написала педиатр-неонатолог Екатерина Будаева, работающая под авторским псевдонимом Санжи Ангархаева.
Её книга представляет собой дневниковые записи из жизни обычного врача в российской системе здравоохранения. Она особенно интересна тем, что автор пытается разобраться в глубинных причинах болезнях взрослых и детей, и найти пути выхода из разных ситуаций.
Книга была издана в марте 2020 года в издательстве «Феникс», в начале пандемии ковида, и успешно продаётся в средней полосе России.
- Эта книга написана не в стиле расследования, агрессивного по отношению к врачам, и не в назидательном скучном для родителей тоне. Эта книга - просто площадка для размышлений о жизни и смерти для человека, женщины, матери, врача, о простых привычках и привязанностях, о дисциплине, злости и ненависти, доброте и любви, о нашем каждодневном выборе между счастьем и бедой, о нас самих и болезнях наших детей, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.
Презентация состоится 10 июня в центре деловых встреч и переговоров в здании Национальной библиотеки Бурятии в 17 часов.
Справка:
Автор книги Екатерина Будаева (Санжи Ангархаева) – кандидат медицинских наук, врач-педиатр, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики.
Работала детским врачом в родильном доме, в больнице для новорождённых, в детской амбулатории, на скорой помощи, в детском центре здоровья, в Москве, в Улан-Удэ и в Кяхте, проходила международную стажировку для врачей педиатров из России в Лондоне, активно участвовала в общественной деятельности.
Записки детского доктора из Бурятии успешно продаются в России
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Русский драмтеатр стал единственным из Бурятии, кто участвует в фестивале «Территория детства»
Мерзликин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления
Несъеденных брикетов не было обнаружено
Акция состоится в выходные дни
Книга представляет собой дневниковые записи из жизни врача
Николаю Токареву был 31 год
В начале мая Банк России начал публиковать на своём сайте наиболее распространённые схемы мошенничества, которые злоумышленники используют для кражи денег у граждан. О новых сценариях обмана и рекомендациях по защите от киберпреступников беседуем с управляющим региональным подразделением Банка России Натальей Эйрих
В этом году лесных пожаров намного меньше, чем в прошлом
В деле разбиралась прокуратура
В республике сохранится дождливая погода
Временное ограничение вводится на трёх участках трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
В «Первом кадре» приняли участие более 100 обучающихся со всей Бурятии
Юбилейные события, посвящённые 85-летию драматурга, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге осенью
Мальчика назвали Амарсаном
По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона