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Записки детского доктора из Бурятии успешно продаются в России

Записки детского доктора из Бурятии успешно продаются в России
Общество, 
Книга представляет собой дневниковые записи из жизни врача

10 июня в Национальной библиотеке Бурятии состоится презентация книги «108 бусин в чётках. Записки детского доктора» (18+). Книгу написала педиатр-неонатолог Екатерина Будаева, работающая под авторским псевдонимом Санжи Ангархаева.

Её книга представляет собой дневниковые записи из жизни обычного врача в российской системе здравоохранения. Она особенно интересна тем, что автор пытается разобраться в глубинных причинах болезнях взрослых и детей, и найти пути выхода из разных ситуаций.

Книга была издана в марте 2020 года в издательстве «Феникс», в начале пандемии ковида, и успешно продаётся в средней полосе России.

- Эта книга написана не в стиле расследования, агрессивного по отношению к врачам, и не в назидательном скучном для родителей тоне. Эта книга - просто площадка для размышлений о жизни и смерти для человека, женщины, матери, врача, о простых привычках и привязанностях, о дисциплине, злости и ненависти, доброте и любви, о нашем каждодневном выборе между счастьем и бедой, о нас самих и болезнях наших детей, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.

Презентация состоится 10 июня в центре деловых встреч и переговоров в здании Национальной библиотеки Бурятии в 17 часов.

Справка:

Автор книги Екатерина Будаева (Санжи Ангархаева) – кандидат медицинских наук, врач-педиатр, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики.

Работала детским врачом в родильном доме, в больнице для новорождённых, в детской амбулатории, на скорой помощи, в детском центре здоровья, в Москве, в Улан-Удэ и в Кяхте, проходила международную стажировку для врачей педиатров из России в Лондоне, активно участвовала в общественной деятельности.

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