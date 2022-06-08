Второе место у спортсменов из Забайкальского края
Со 2 по 4 июня в городе Хабаровск состоялся турнир Дальневосточного федерального округа по волейболу памяти сотрудника УФСИН России по Хабаровскому краю Дмитрия Шарапова. На протяжении трёх дней восемь сборных команд, представляющих территориальные органы уголовно-исполнительной системы Дальнего Востока, боролись за звание лучших волейболистов.
В финальной игре показали красивую игру команды Бурятии и Забайкальского края. В ходе напряжённой борьбы, проявив упорство и игровую слаженность, победу одержала сборная команда Бурятии. Бронзовыми призёрами стали волейболисты Сахалинской области.
- Член сборной команды Бурятии Алдар Дубчинов был признан лучшим связующим игроком турнира, - сообщает пресс-служба БРО физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Волейболисты УФСИН из Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, Фото:
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