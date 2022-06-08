Волейболисты УФСИН из Бурятии стали чемпионами ДФО

Второе место у спортсменов из Забайкальского края



Со 2 по 4 июня в городе Хабаровск состоялся турнир Дальневосточного федерального округа по волейболу памяти сотрудника УФСИН России по Хабаровскому краю Дмитрия Шарапова. На протяжении трёх дней восемь сборных команд, представляющих территориальные органы уголовно-исполнительной системы Дальнего Востока, боролись за звание лучших волейболистов.



В финальной игре показали красивую игру команды Бурятии и Забайкальского края. В ходе напряжённой борьбы, проявив упорство и игровую слаженность, победу одержала сборная команда Бурятии. Бронзовыми призёрами стали волейболисты Сахалинской области.



- Член сборной команды Бурятии Алдар Дубчинов был признан лучшим связующим игроком турнира, - сообщает пресс-служба БРО физкультурно-спортивного общества «Динамо».

