В Монгун-Тайгинском кожууне республики будут чествовать яков и тех, кто их разводит
В Туве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня яка и яководов. 9 июня их откроет зональная научно-практическая конференция «Тайга черим чараш малы» («Красивый обитатель тайги»). Она состоится селе Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна.
В конференции примут участие докладчики из Эрзинского, Барун-Хемчикского, Бай-Тайгинского кожуунов и городов Кызыл и Ак-Довурак. Будут заслушаны доклады на темы «История возникновения яка», «Правила содержания яка», «Разновидности яков», «История сарлыководства», «Сарлык в творчестве народных мастеров Тувы» и другие. Также будут организованы конкурсы поэтов, композиторов, профессиональных художников, хореографов, фотографов, конкурсы сочинений для школьников, посвящённые якам и их разводчикам.
Весьма зрелищными обещают быть скачки яков, открытие юрточного городка, мастер-классы по приготовлению молочно-мясных продуктов, изготовлению народно-художественных изделий.
- По идее авторов проекта, его реализация поможет расширить представления о традиционном быте монгун-тайгинцев, выращивающих яков в суровых условиях Севера, где сформировались совершенно особое мировоззрение, быт, уклад жизни, - сообщает официальный портал Республики Тыва.
Яки (сарлыки) обитают в Туве на территории Монгун-Тайгинского, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Овюрского и Эрзинского кожуунов. Одомашненный як неприхотлив в уходе и пище, вынослив. Средой его обитания являются высокогорные, труднодоступные местности. В Монгун-Тайгинском кожууне разводят наибольшее количество яков. Сарлык здесь является символом кожууна и изображён на его гербе.
Возрастное ограничение 6+
В Туве отметят День яка и яководов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Побороться за кубки приедут спортсмены из Монголии
В этом году его проведут в очном формате
Мероприятие проведут в парке Орешкова
В Монгун-Тайгинском кожууне республики будут чествовать яков и тех, кто их разводит
Участие в соревнованиях подтвердили 11 команд СФО и ДФО
Байкальский дацан проведёт молебен «Лусууд» в Кабанском районе
В Улан-Удэ пройдут матчи чемпионата СФО и ДФО по футболу
В празднике приняли участие представители районов области и Красноярского края
О присвоении Балдану Цыдыпову звания Героя России ходатайствовали два региона
Восточные редкости можно увидеть до 15 июля
Участниками фестиваля станут мастера-умельцы Аги, Тунки и Иркутской области
Памятник генерал-майору появился на его малой родине
Второе место у спортсменов из Забайкальского края
Он состоится 25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах
Заявки на её получение принимаются с 12 июня