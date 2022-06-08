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В Туве отметят День яка и яководов

В Туве отметят День яка и яководов
Общество,  Фото:pixabay.com
В Монгун-Тайгинском кожууне республики будут чествовать яков и тех, кто их разводит

В Туве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня яка и яководов. 9 июня их откроет зональная научно-практическая конференция «Тайга черим чараш малы» («Красивый обитатель тайги»). Она состоится селе Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна.

В конференции примут участие докладчики из Эрзинского, Барун-Хемчикского, Бай-Тайгинского кожуунов и городов Кызыл и Ак-Довурак. Будут заслушаны доклады на темы «История возникновения яка», «Правила содержания яка», «Разновидности яков», «История сарлыководства», «Сарлык в творчестве народных мастеров Тувы» и другие. Также будут организованы конкурсы поэтов, композиторов, профессиональных художников, хореографов, фотографов, конкурсы сочинений для школьников, посвящённые якам и их разводчикам.

Весьма зрелищными обещают быть скачки яков, открытие юрточного городка, мастер-классы по приготовлению молочно-мясных продуктов, изготовлению народно-художественных изделий.

- По идее авторов проекта, его реализация поможет расширить представления о традиционном быте монгун-тайгинцев, выращивающих яков в суровых условиях Севера, где сформировались совершенно особое мировоззрение, быт, уклад жизни, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

Яки (сарлыки) обитают в Туве на территории Монгун-Тайгинского, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Овюрского и Эрзинского кожуунов. Одомашненный як неприхотлив в уходе и пище, вынослив. Средой его обитания являются высокогорные, труднодоступные местности. В Монгун-Тайгинском кожууне разводят наибольшее количество яков. Сарлык здесь является символом кожууна и изображён на его гербе.

Возрастное ограничение 6+
Тува яки Праздники конференция

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