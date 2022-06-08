Спортсмены Бурятии примут участие в «Парасибириаде»

Участие в соревнованиях подтвердили 11 команд СФО и ДФО



11 команд подтвердили своё участие в спортивных играх Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2022», которые с 15 по 17 июня пройдут в Иркутске. В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краёв, республик Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия.



В Иркутске «Парасибириада» будет проводиться в третий раз. Спортивные игры примут водноспортивный комплекс «Солнечный» и спорткомплекс «Байкал-Арена».



В состав каждой команды входит девять человек. Они будут соревноваться в пяти видах спорта: пауэрлифтинге, настольном теннисе, плавании, лёгкой атлетике и волейболе сидя. Открытие игр состоится 15 июня на территории водноспортивного комплекса «Солнечный». Закрытие «Парасибириады» и награждение – 17 июня в спорткомплексе «Байкал-Арена».



- Судейская бригада полностью сформирована из квалифицированных судей. В проведении соревнований будут задействованы волонтёры, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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