На Байкале соберётся одноимённый молодёжный форум

В этом году его проведут в очном формате



Международный молодёжный форум «Байкал» планируется провести в очном формате с 15 по 19 августа на побережье Байкала. Ожидается, что в нем примут участие 600 представителей разных регионов России.



- Основная тема форума в этом году – «Байкал – точка притяжения молодёжи». Наша цель – сделать так, чтобы форум собрал самых талантливых, целеустремленных ребят не только из Иркутской области, но и со всей страны. В течение двух лет из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, форум «Байкал» проходил в онлайн формате. Но молодёжь попросила на этот раз провести его в классическом режиме, с привлечением спикеров, лекторов и экспертов со всей страны. Мы откликнулись на это предложение, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Главная тема – «Байкал» – точка притяжения молодёжи» - включает в себя шесть основных направлений: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодёжные сообщества», «IT-сообщество», «Креативные индустрии», «Диалог культур». В период проведения мероприятия будет запущен в работу цифровой двойник форума, который предполагает работу цифровой платформы с доступом к образовательным материалам.



Как рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, для местных участников форума откроется возможность защиты проектов в региональном грантовом конкурсе на площадке «Молодёжные сообщества». Возможность повышения квалификации в рамках образовательной программы форума «Байкал», появившаяся в прошлом году, сохранится и в нынешнем.



- Ориентированная на молодёжных лидеров муниципальных образований Иркутской области площадка «Молодёжные сообщества» позволит объединить комьюнити-драйверов на территории Приангарья, - сказала Маргарита Цыганова.



Министр также объявила, что в преддверии форума, с 14 по 16 июля, в Иркутске пройдёт финал направления «Будущее туризма» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Столица области примет на своей территории участников со всей страны, которые займутся разработкой туристических продуктов для региона. В последующем финалисты примут участие в работе профильных площадках форума «Байкал» в качестве экспертов и наставников, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

