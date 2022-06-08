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В Усть-Ордынском округе установлен бюст учёного Або Шаракшанэ

В Усть-Ордынском округе установлен бюст учёного Або Шаракшанэ
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Памятник генерал-майору появился на его малой родине

В селе Аларь Усть-Ордынского Бурятского округа торжественно открыт бюст крупнейшего учёного, одного из основателей советской системы противоракетной обороны, генерал-майора Або Сергеевича Шаракшанэ. В мероприятии приняли участие представители администрации округа и Аларского района, законодательного собрания Иркутской области, общественности, областного «Клуба генералов», родственники учёного.

Проект по изготовлению бюстов в Аларском районе стал в 2021 году одним из победителей в региональном конкурсе по поддержке некоммерческих организаций «Губернское собрание общественности Иркутской области». Автор проекта «Нет забытых имён» – Руслан Галиханов. Бюст Або Шаракшанэ – пятый по счету, установленный в текущем году на территории района.

В декабре 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Або Шаракшанэ. Бюст учёного было решено установить на его малой родине – в селе Аларь.

После торжественной церемонии открытия бюста в Аларской средней школе состоялся вечер памяти Або Шаракшанэ. В фойе школы была развёрнута выставка мемориальной коллекции в его честь из фондов национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа. Презентацию о своём отце представил Сергей Шаракшанэ, пресс-секретарь президиума Российской Академии наук, заместитель главного редактора «Российской философской газеты», доктор философских наук. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Справка

Або Сергеевич Шаракшанэ, доктор технических наук, генерал-майор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации родился в 1921 году в улусе Аларь Аларского района в семье педагогов. После окончания школы поступил в Иркутское военно-авиационное техническое училище, которое окончил в 1940 году. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1951 году окончил Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию. После окончания академии проходил службу на полигонах Капустин Яр (до 1957 года), затем на Балхашском полигоне (до 1962 года). Осуществлял постановку научно-испытательной работы. В 1962 году переехал в Москву, где стал начальником управления специального научно-исследовательского института (СНИИ) Минобороны СССР. В дальнейшем руководил научно-испытательной работой по проблемам ПРО и ПРН в 45 СНИИ министерства Обороны СССР. В 1966-м защитил докторскую диссертацию по специальности «техническая кибернетика». В 1975-м удостоен государственной премии СССР в области науки и техники.
Усть-Ордынский Бурятский округ Аларский район бюст наука вооруженные силы

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