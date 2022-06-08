В празднике приняли участие представители районов области и Красноярского края
Представители северных народов отметили «Икэнипкэ» – наступление нового года по эвенкийскому календарю. В столицу Иркутской области съехались гости из нескольких районов региона, а также Красноярского края. Они приняли участие в традиционных обрядах, играх и развлечениях.
– Когда расцветает хвоя лиственницы, когда кукушка кукует ночь напролёт, а в тайге рождаются оленята, мы начинаем отсчёт нового года. Эвенки и тофалары собираются вместе после долгой зимы, проходят обряд очищения – «чичипкан». Затем во время обряда «улгани» повязывают ленточки с благопожеланиями, а женщины – хранительницы домашнего очага –обязательно участвуют в «обряде кормления огня», – пояснила руководитель этнокультурного центра народов Севера Евгения Гомбоева.
Гости праздника смогли посоревноваться в метании маута и перетягивании палки, приобрести этнические сувениры и обереги, станцевать эвенкийский круговой танец «Ехорье». Также организаторы подготовили дефиле в красочных национальных костюмах.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, этнокультурный центр народов Севера ведёт работу с 2014 года. Организация размещается в ресурсном центре на улице Литвинова. В 2021 году центр выиграл конкурс на получение субсидий для национально-культурных центров.
В Иркутске отметили эвенкийский Новый год
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