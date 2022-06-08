В Бурятии нет лесных пожаров

В этом году лесных пожаров намного меньше, чем в прошлом



Накануне в Бурятии не произошло ни одного лесного пожара. На утро 8 июня возгораний также не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 141 лесной пожар общей площадью 4,3 тысячи га. Это в разы меньше, чем год назад. Так, за аналогичный период 2020 года было 265 лесных пожаров на общей площади 73,1 тысячи га.



По информации Авиалесоохраны, всего в России действует 21 лесной пожар на площади 1,2 тысячи га. В Якутии – четыре пожара на площади 835 га. В Иркутской области действует три лесных пожара на площади 211 га.



В Бурятии сохраняется особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

