В Бурятии председателя ДНТ оштрафовали за оскорбление директора магазина

В деле разбиралась прокуратура



Жительница Тарбагатайского района обратилась в прокуратуру по поводу оскорбления.



Как оказалось, что в январе председатель ДНТ, расположенного в селе Нижний Саянтуй, находясь в общественном месте, оскорбил директора магазина, чем унизил её честь и достоинство.



После прокурорского вмешательства было возбуждено административное дело за оскорбление, выраженное в неприличной форме.



- Мировым судьёй судебного участка Тарбагатайского района правонарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Решение вступило в законную силу.

