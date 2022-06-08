В деле разбиралась прокуратура
Жительница Тарбагатайского района обратилась в прокуратуру по поводу оскорбления.
Как оказалось, что в январе председатель ДНТ, расположенного в селе Нижний Саянтуй, находясь в общественном месте, оскорбил директора магазина, чем унизил её честь и достоинство.
После прокурорского вмешательства было возбуждено административное дело за оскорбление, выраженное в неприличной форме.
- Мировым судьёй судебного участка Тарбагатайского района правонарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение вступило в законную силу.
В Бурятии председателя ДНТ оштрафовали за оскорбление директора магазина
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