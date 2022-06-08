 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии председателя ДНТ оштрафовали за оскорбление директора магазина

В Бурятии председателя ДНТ оштрафовали за оскорбление директора магазина
Общество,  Фото:pixabay.com.
В деле разбиралась прокуратура

Жительница Тарбагатайского района обратилась в прокуратуру по поводу оскорбления.

Как оказалось, что в январе председатель ДНТ, расположенного в селе Нижний Саянтуй, находясь в общественном месте, оскорбил директора магазина, чем унизил её честь и достоинство.

После прокурорского вмешательства было возбуждено административное дело за оскорбление, выраженное в неприличной форме.

- Мировым судьёй судебного участка Тарбагатайского района правонарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решение вступило в законную силу.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В горах Бурятии возможен снег
В горах Бурятии возможен снег
Общество, 08.06.2022
В республике сохранится дождливая погода 
В районе Бурятии введены ограничения на движение транспорта
В районе Бурятии введены ограничения на движение транспорта
Общество, 07.06.2022
Временное ограничение вводится на трёх участках трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
В Улан-Удэ завершился кинофестиваль учащихся
В Улан-Удэ завершился кинофестиваль учащихся
Общество, 07.06.2022
В «Первом кадре» приняли участие более 100 обучающихся со всей Бурятии
В Москве и Питере отметят юбилей Александра Вампилова
В Москве и Питере отметят юбилей Александра Вампилова
Общество, 07.06.2022
Юбилейные события, посвящённые 85-летию драматурга, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге осенью
В вузах Бурятии начали очередной этап программы по подготовке управленцев
В вузах Бурятии начали очередной этап программы по подготовке управленцев
Общество, 07.06.2022
По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона
Хоккеисты Иркутска выиграли турнир в Бурятии
Хоккеисты Иркутска выиграли турнир в Бурятии
Общество, 07.06.2022
Остальные призовые места также заняли команды из Иркутской области
В Бурятии прошли соревнования по водному туризму
В Бурятии прошли соревнования по водному туризму
Общество, 07.06.2022
В командном первенстве победили представители Авиазавода
Монголия начала миротворческие учения «В поисках хаана»
Монголия начала миротворческие учения «В поисках хаана»
Общество, 07.06.2022
В них принимает участие около 1000 военнослужащих из 15 стран
В Улан-Удэ юные художники собрались на пленэре
В Улан-Удэ юные художники собрались на пленэре
Общество, 07.06.2022
Лучшие работы выставят в Художественном музее
Бурятский баран признан лучшим на выставке в Забайкалье
Бурятский баран признан лучшим на выставке в Забайкалье
Общество, 07.06.2022
Животное из Бичурского района объявлено лучшим производителем
Автобусы на популярных турмаршрутах Прибайкалья станут ежедневными
Автобусы на популярных турмаршрутах Прибайкалья станут ежедневными
Общество, 07.06.2022
Рейсы будут совершаться с автовокзала Иркутска и обратно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^