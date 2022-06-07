Временное ограничение вводится на трёх участках трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
В период с 6 июня по 5 июля в Еравнинском районе Бурятии введено временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка на ось или группу осей которых превышает временно установленные предельно допустимые значения.
На трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита с 234 по 264 км допустимая нагрузка на ось транспортных средств не должна превышать 6 тонн. На этой же трассе с 348 по 351 км допустимая нагрузка на ось не должна превышать 4,5 тонн. Такое же ограничение, 4,5 тонны, введено на участке с 357 по 387 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита.
- Временные ограничения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, на перевозку грузов необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспортировку дорожно-строительной техники, - сообщает управление региональных автомобильных дорог РБ.
В районе Бурятии введены ограничения на движение транспорта
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