В районе Бурятии введены ограничения на движение транспорта

Временное ограничение вводится на трёх участках трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита



В период с 6 июня по 5 июля в Еравнинском районе Бурятии введено временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка на ось или группу осей которых превышает временно установленные предельно допустимые значения.



На трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита с 234 по 264 км допустимая нагрузка на ось транспортных средств не должна превышать 6 тонн. На этой же трассе с 348 по 351 км допустимая нагрузка на ось не должна превышать 4,5 тонн. Такое же ограничение, 4,5 тонны, введено на участке с 357 по 387 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита.



- Временные ограничения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, на перевозку грузов необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспортировку дорожно-строительной техники, - сообщает управление региональных автомобильных дорог РБ.

