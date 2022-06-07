В Улан-Удэ юные художники собрались на пленэре

Лучшие работы выставят в Художественном музее



6 июня на территории Городского дворца детского (юношеского) творчества в Улан-Удэ устроили «Art-пленэр».



Это завершающий проект 2022 года, на который собрались учащиеся детской художественной школы имени Мэрдыгеева, студенты БГУ, воспитанники дома творчества Октябрьского района и Городского дворца (детского) юношеского творчества, педагоги дополнительного образования по изобразительному искусству.

⠀

Для юных художников были цветочные композиции, композиции «огород и садовод», а также панорама цветущих аллей. Ребята выбирали композиции по соответствию возрастным категориям и уровням сложности её выполнения.

⠀

- Уникальность пленэров заключается в том, что художник должен завершить картину «здесь и сейчас». Было интересно наблюдать за процессом создания картин. Многогранное разноцветье, смешение красок, яркость голубого неба - всё это было отражено в работах ребят, - сообщили в ГДДЮТ.

⠀

По итогам мероприятия, участники смогли посмотреть и оценить работы друг друга. Лучшие работы будут выставлены в Художественном музее имени Сампилова.



