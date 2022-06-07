Лучшие работы выставят в Художественном музее
6 июня на территории Городского дворца детского (юношеского) творчества в Улан-Удэ устроили «Art-пленэр».
Это завершающий проект 2022 года, на который собрались учащиеся детской художественной школы имени Мэрдыгеева, студенты БГУ, воспитанники дома творчества Октябрьского района и Городского дворца (детского) юношеского творчества, педагоги дополнительного образования по изобразительному искусству.
⠀
Для юных художников были цветочные композиции, композиции «огород и садовод», а также панорама цветущих аллей. Ребята выбирали композиции по соответствию возрастным категориям и уровням сложности её выполнения.
⠀
- Уникальность пленэров заключается в том, что художник должен завершить картину «здесь и сейчас». Было интересно наблюдать за процессом создания картин. Многогранное разноцветье, смешение красок, яркость голубого неба - всё это было отражено в работах ребят, - сообщили в ГДДЮТ.
⠀
По итогам мероприятия, участники смогли посмотреть и оценить работы друг друга. Лучшие работы будут выставлены в Художественном музее имени Сампилова.
В Улан-Удэ юные художники собрались на пленэре
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мальчика назвали Амарсаном
По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона
Остальные призовые места также заняли команды из Иркутской области
В командном первенстве победили представители Авиазавода
В них принимает участие около 1000 военнослужащих из 15 стран
Мероприятие проведут 12 июня
Лучшие работы выставят в Художественном музее
Животное из Бичурского района объявлено лучшим производителем
Рейсы будут совершаться с автовокзала Иркутска и обратно
Никита Смолин вырос в Кяхте
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Презентация книги состоится в июле
Спортсменка заняла третье место на дистанции 1000 м
Подведены итоги конкурса на премию мэра города
Объявлен состав сборной республики