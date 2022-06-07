В «Первом кадре» приняли участие более 100 обучающихся со всей Бурятии
В Улан-Удэ прошёл VII детский и молодёжный кинофестиваль «Первый кадр-2022», посвящённый Году народного искусства и нематериального культурного наследия. В работе фестиваля было представлено 70 работ, приняли участие более 100 обучающихся в возрасте от 6 до 20 лет.
Участвовали учащиеся из 11 образовательных учреждений Улан-Удэ, а также 19 районов Бурятии и школьники из Ярославля. Заявки принимались по четырём номинациям: информационный сюжет, социальный ролик, мультипликационный фильм, а также игровое кино.
Как отмечают организаторы, в этом году большинство работ были посвящены бурятской культуре, традициям и народным легендам. Оценивали работы Евгений Козлов, заведующий учебной студией БГУ, основатель медиа-проекта «UULZAR»; Олег Юмов, режиссёр, театральный деятель; а также Римма Лапина, доцент кафедры режиссуры эстрады и театрализованных представлений ВСГИК.
- Членам жюри пришлось непросто в выборе номинантов на победу. Победителями стали 12 самых креативных и творческих ребят, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Гран-при завоевала София К., ученица школы №32. Ранее её сценарий стал лучшим в городском конкурсе «Мой первый сценарий». Именно её история легла в основу короткометражного фильма.
- Фильм по моему сценарию называется «Шопер», тему я подняла актуальную, касающуюся буллинга. Эта тема мне близка, так как. я и сама поддалась травле. Фильм снимали в моём классе, с большим количеством актёров и это было здорово. Чувства были невероятными, ведь меня многие поддерживали. Хочу посоветовать будущим участникам конкурса, что если у тебя есть цель и мечта, то все преодолимо. В будущем я хочу стать режиссёром, планирую и дальше участвовать в подобных конкурсах, - рассказала София.
В Улан-Удэ завершился кинофестиваль учащихся
Общество, Фото:
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