В Тункинском районе Бурятии родился сотый ребёнок с начала года

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Мальчика назвали Амарсаном



6 июня в Тункинском районе Бурятии зарегистрировано рождение сотого ребенка с начала текущего года. «Юбилейный» малыш Амарсан (в переводе с бурятского «благонамеренный») родился 20 мая в семье Амгалана и Аюны. Супруги уже воспитывают двоих сыновей.



- Официальная церемония получилась очень трогательной: глаза папы светились от счастья и гордости. Рождение ребенка – это всегда огромная радость, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.



Работники районного отдела вручили счастливому отцу первый документ малыша – свидетельство о рождении. Они пожелали главе семьи благополучия и процветания, а маленькому Амарсану крепкого здоровья, широких дорог и великих открытий.

