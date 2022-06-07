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В Тункинском районе Бурятии родился сотый ребёнок с начала года

В Тункинском районе Бурятии родился сотый ребёнок с начала года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Мальчика назвали Амарсаном

6 июня в Тункинском районе Бурятии зарегистрировано рождение сотого ребенка с начала текущего года. «Юбилейный» малыш Амарсан (в переводе с бурятского «благонамеренный») родился 20 мая в семье Амгалана и Аюны. Супруги уже воспитывают двоих сыновей.

- Официальная церемония получилась очень трогательной: глаза папы светились от счастья и гордости. Рождение ребенка – это всегда огромная радость, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Работники районного отдела вручили счастливому отцу первый документ малыша – свидетельство о рождении. Они пожелали главе семьи благополучия и процветания, а маленькому Амарсану крепкого здоровья, широких дорог и великих открытий.
Тункинский район Бурятия дети новорожденные ЗАГС

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