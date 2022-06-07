В Москве и Питере отметят юбилей Александра Вампилова

Юбилейные события, посвящённые 85-летию драматурга, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге осенью
В сентябре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут торжественные вечера, посвящённые 85-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова. Они состоятся в рамках празднования юбилея Иркутской области. Организаторами выступят союз театральных деятелей РФ и Александринский театр.
Договорённости о проведении юбилейных событий были заключены во время рабочей поездки культурного центра Александра Вампилова в Москву и Санкт-Петербург.
- Театральное событие, посвящённое 85-летию Вампилова, пройдёт 26 сентября в Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра. Его художественный руководитель Валерий Фокин, который неоднократно ставил пьесы драматурга, сразу отозвался на предложение провести подобное мероприятие. 28 сентября юбилейный вампиловский вечер состоится в Москве, в Синем зале союза театральных деятелей России, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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