В Москве и Питере отметят юбилей Александра Вампилова

Юбилейные события, посвящённые 85-летию драматурга, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге осенью



В сентябре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут торжественные вечера, посвящённые 85-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова. Они состоятся в рамках празднования юбилея Иркутской области. Организаторами выступят союз театральных деятелей РФ и Александринский театр.



Договорённости о проведении юбилейных событий были заключены во время рабочей поездки культурного центра Александра Вампилова в Москву и Санкт-Петербург.



- Театральное событие, посвящённое 85-летию Вампилова, пройдёт 26 сентября в Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра. Его художественный руководитель Валерий Фокин, который неоднократно ставил пьесы драматурга, сразу отозвался на предложение провести подобное мероприятие. 28 сентября юбилейный вампиловский вечер состоится в Москве, в Синем зале союза театральных деятелей России, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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