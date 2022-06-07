В Бурятии прошли соревнования по водному туризму

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

В командном первенстве победили представители Авиазавода



В Заиграевском районе Бурятии на реке Уда с 3 по 5 июня прошли традиционные республиканские соревнования по водному туризму.



- В этом году семь команд Бурятии соревновались на спортивных туристских судах: байдарка-2, катамаран-2 и катамаран-4 на дистанциях «Слалом», «Эстафета» и «Гонки», -сообщает пресс-служба министерства спорта республики.



Помимо основных соревнований, прошли состязания по метанию спасательного конца («морковки») на дальность и точность, вязке туристских узлов.



Команда «Азимут» Улан-Удэнского авиационного завода заняла первое место по итогам командных соревнований, на втором месте – команда «Титаник» посёлка Новокижингинск. И третье место досталось команде республиканского многоуровневого колледжа.



В личном первенстве отметились:



«Байдарка-2»

I место - Кашлев Вадим, Прохорова Валентина 1.44,87 («Байкальский экстрим»)

II место - Батуев Баир, Даньев Виктор 1.46,11 (ФСТ)

III место - Климов Сергей, Шадрина Наталья 2.07,72 («Байкальский экстрим»)



«Катамаран-2»

I место - Батуев Баир, Даньев Виктор 1.45,45 (ФСТ)

II место -Убугунов Олег, Бадмаева Надежда 2.01,31 (ФСТ)

III место - Гуржапова Виктория, Дамбаев Бадма-Цырен 2.13,77 (РМК)



«Катамаран-4»

I место – «Сэлэнгэ», г.Гусиноозерск 5.57,26

