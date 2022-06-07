В командном первенстве победили представители Авиазавода
В Заиграевском районе Бурятии на реке Уда с 3 по 5 июня прошли традиционные республиканские соревнования по водному туризму.
- В этом году семь команд Бурятии соревновались на спортивных туристских судах: байдарка-2, катамаран-2 и катамаран-4 на дистанциях «Слалом», «Эстафета» и «Гонки», -сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Помимо основных соревнований, прошли состязания по метанию спасательного конца («морковки») на дальность и точность, вязке туристских узлов.
Команда «Азимут» Улан-Удэнского авиационного завода заняла первое место по итогам командных соревнований, на втором месте – команда «Титаник» посёлка Новокижингинск. И третье место досталось команде республиканского многоуровневого колледжа.
В личном первенстве отметились:
«Байдарка-2»
I место - Кашлев Вадим, Прохорова Валентина 1.44,87 («Байкальский экстрим»)
II место - Батуев Баир, Даньев Виктор 1.46,11 (ФСТ)
III место - Климов Сергей, Шадрина Наталья 2.07,72 («Байкальский экстрим»)
«Катамаран-2»
I место - Батуев Баир, Даньев Виктор 1.45,45 (ФСТ)
II место -Убугунов Олег, Бадмаева Надежда 2.01,31 (ФСТ)
III место - Гуржапова Виктория, Дамбаев Бадма-Цырен 2.13,77 (РМК)
«Катамаран-4»
I место – «Сэлэнгэ», г.Гусиноозерск 5.57,26
В Бурятии прошли соревнования по водному туризму
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мальчика назвали Амарсаном
По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона
Остальные призовые места также заняли команды из Иркутской области
В командном первенстве победили представители Авиазавода
В них принимает участие около 1000 военнослужащих из 15 стран
Мероприятие проведут 12 июня
Лучшие работы выставят в Художественном музее
Животное из Бичурского района объявлено лучшим производителем
Рейсы будут совершаться с автовокзала Иркутска и обратно
Никита Смолин вырос в Кяхте
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Презентация книги состоится в июле
Спортсменка заняла третье место на дистанции 1000 м
Подведены итоги конкурса на премию мэра города
Объявлен состав сборной республики