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В Бурятии прошли соревнования по водному туризму

В Бурятии прошли соревнования по водному туризму
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма РБ
В командном первенстве победили представители Авиазавода

В Заиграевском районе Бурятии на реке Уда с 3 по 5 июня прошли традиционные республиканские соревнования по водному туризму.

- В этом году семь команд Бурятии соревновались на спортивных туристских судах: байдарка-2, катамаран-2 и катамаран-4 на дистанциях «Слалом», «Эстафета» и «Гонки», -сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Помимо основных соревнований, прошли состязания по метанию спасательного конца («морковки») на дальность и точность, вязке туристских узлов.

Команда «Азимут» Улан-Удэнского авиационного завода заняла первое место по итогам командных соревнований, на втором месте – команда «Титаник» посёлка Новокижингинск. И третье место досталось команде республиканского многоуровневого колледжа.

В личном первенстве отметились:

«Байдарка-2»
I место - Кашлев Вадим, Прохорова Валентина 1.44,87 («Байкальский экстрим»)
II место - Батуев Баир, Даньев Виктор 1.46,11 (ФСТ)
III место - Климов Сергей, Шадрина Наталья 2.07,72 («Байкальский экстрим»)

«Катамаран-2»
I место - Батуев Баир, Даньев Виктор 1.45,45 (ФСТ)
II место -Убугунов Олег, Бадмаева Надежда 2.01,31 (ФСТ)
III место - Гуржапова Виктория, Дамбаев Бадма-Цырен 2.13,77 (РМК)

«Катамаран-4»
I место – «Сэлэнгэ», г.Гусиноозерск 5.57,26
Бурятия водный туризм спорт соревнования

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